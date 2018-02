Edifício Solaris terá 'Churras' e 'Carna Tríplex'

(foto: Reprodução/Evensi.com)

JOELMIR TAVARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma irá para "denunciar os abusos do Judiciário, que tiveram na condenação de Lula sua expressão máxima". Outro irá para "que não se esqueça tudo de ruim da era PT, com 13 anos de corrupção e desmando".

Em dias e com intenções diferentes, a integrante da UNE (União Nacional dos Estudantes) Camila Ribeiro, 24, e o radialista Paulo Vieira, 52 (presidente do movimento Mobilização Brasil), vão liderar atos em frente ao Solaris, edifício em Guarujá (SP) onde fica o tríplex que levou à condenação do ex-presidente.

No "Churras no Tríplex do Lula", marcado para este sábado (3), membros da UNE apoiadores do petista esperam reunir 200 pessoas.

A sugestão é levar churrasqueira, carne, "cervejinha gelada e uma cachacinha". No evento criado no Facebook, 70 mil confirmaram presença, muitos só pela farra. "Vai ser um ato mais popular mesmo. Churrasco, uma galera tocando um pagode, mas sem muita falação", diz Camila.

O grupo pretende se concentrar na calçada do prédio ou na areia da praia de Astúrias, bem em frente.

Também em ritmo de "protesto festivo", o Mobilização Brasil (com 13 mil seguidores) recebeu oito confirmações em sua página até agora para a terceira edição do evento, na terça-feira de Carnaval. "Mas vai ter mais. Só o grupo de organização tem 20 pessoas", diz Vieira, que sonha em ver o encontro virar bloco oficial.

O abadá já existe, custa R$ 40 e estampa uma charge de Lula com os dizeres: "Tiprex - Alugu p/ temporada. Mais não é meu!". Dona de uma das coloridas camisetas, a publicitária Tatiana Alvarez, 22, diz ver o "Carna" como um alerta para brasileiros que estão "enchendo a cara, causando e beijando na boca" e se esquecem dos "problemas do mundo". A trilha sonora neste ano terá músicas como "Não É Nada Meu". Diz o samba do compositor Boca Nervosa: "E o tríplex na praia, me diga de quem é/ É de um amigo meu...". Para a Justiça Federal, o apartamento foi propina da construtora OAS para o petista, que nega.