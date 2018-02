Agentes de saúde visitam casas em SP para vacinar contra febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes de saúde da gestão João Doria (PSDB) vacinaram nesta sexta-feira (2) contra a febre amarela moradores da zona norte de São Paulo que ainda não tinham sido imunizados na primeira fase da campanha de vacinação. A área é considerada de alto risco para a doença. Só nas imediações do parque de Taipas, região de Pirituba, foram visitadas 2.000 casas e aplicadas 355 doses. Segundo a gestão Doria, a cobertura vacinal da população da zona norte é estimada em 58%. Por isso, os agentes estão indo às casas. Com a nova ação, a prefeitura deixou de oferecer a vacina em alguns postos da região -só duas unidades têm dose fracionada para quem for viajar para área de risco.