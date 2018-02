Segunda chamada do vestibular da UFPR é divulgada

Redação Bem Paraná, com portal.nc.ufpr.br

02/02/18 às 21:25 - Atualizado às 21:29 Redação Bem Paraná, com portal.nc.ufpr.br

Prédio da UFPR na Santos Andrade (foto: Marcos Solivan/ Divulgação/ UFPR)

A Universidade Federal do Paraná divulgou nessa sexta-feira (2) a 1ª Chamada Pública Nominal para preenchimento de vagas restantes, relativas ao Vestibular 2017/2018. Os estudantes incluídos da lista deverão fazer o Registro Acadêmico nos dias 8 e 9 de fevereiro. As chamadas complementares preenchem vagas remanescentes do processo seletivo.

Clique aqui para ver a lista de convocados nessa segunda chamada.

Confira outras datas importantes para quem deseja ingressar na UFPR, seja por meio do vestibular ou do SiSU, o Sistema de Seleção Unificada, que seleciona os aprovados a partir das notas no Enem 2017.

VESTIBULAR UFPR 2017/2018

Se você prestou a segunda fase do Vestibular 2017/2018, fique atento às datas prováveis das chamadas complementares:

02 de fevereiro: divulgação do edital para a 1ª Chamada Pública Nominal, com Registro Acadêmico nos dias 08 e 09 de fevereiro;

27 de fevereiro: data prevista para o lançamento do edital da 2ª Chamada Pública Nominal. O registro está programado entre os dias 05 e 07 de março;

15 de março: divulgação provável da 3ª Chamada Pública Nominal do Vestibular, somente para cursos anuais. Registro acadêmico previsto para os dias 21 e 22 do mesmo mês;

08 de agosto: data prevista para divulgação do edital para a 4ª Chamada Pública Nominal do Vestibular. O Registro Acadêmico deve ocorrer entre os dias 14 e 16 de agosto.

SiSU – Sistema de Seleção Unificada

7 de fevereiro – prazo máximo para manifestar o interesse em permanecer na lista de espera. Para isso, o candidato deve acessar o seu boletim, na página do SiSU. Podem participar da lista de espera os candidatos não selecionados em nenhuma de suas opções na chamada regular, assim como os candidatos selecionados em sua segunda opção, independentemente de terem efetuado a matrícula.

27 de fevereiro: provável divulgação do edital para a 1ª Chamada Pública Nominal do SiSU. O Registro Acadêmico está programado entre os dias 05 a 07 de março;

15 de março: data prevista da convocação para a 2ª Chamada Pública Nominal do SiSU, com registro nos dias 21 e 22 de março;

8 de agosto: provável lançamento do edital para a 3ª Chamada Pública Nominal do SiSU. Entre 14 e 16 de agosto os estudantes deverão realizar o Registro Acadêmico.