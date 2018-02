Ponte Preta e Ituano testam boas campanhas no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder do grupo B, o mesmo do São Paulo, a Ponte Preta tenta diante do Ituano sua terceira vitória no Campeonato Paulista, neste sábado (3), a partir 16h30, no estádio Novelli Júnior. A equipe de Itu é apenas a terceira colocada da chave A, mas também faz ótima campanha: tem os mesmos seis pontos do time de Campinas e ainda não perdeu na competição, com uma vitória e três empates. Em relação aos titulares que bateram o São Bento por 1 a 0 no último final de semana, a única novidade na Ponte será a entrada do versátil Jeferson —a dúvida do técnico Eduardo Baptista é justamente em que posição ele irá atuar. “O Jeferson com o Orinho pela esquerda funcionou bem contra o São Bento, é uma opção. Testamos também o Jeferson como volante. Vamos tomar a melhor decisão”, disse o treinador, que terá de lidar com as baixas de Tiago Real, suspenso, e Wesley Matos, com dores musculares. Já o Ituano, eliminado na Copa do Brasil, diante do Uberlândia-MG, na última quarta-feira (31), deverá manter a base que empatou com o Santos em 1 a 1 na rodada anterior do Estadual, no Pacaembu.