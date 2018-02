Após triunfo na Libertadores, Vasco tenta vaga no Carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O risco de ficar de fora das semifinais da Taça Guanabara não preocupa o Vasco. A equipe cruzmaltina, aliás, chega em ótimo clima para o seu último compromisso da fase de grupos —duelo com o Volta Redonda, a partir das 17h deste domingo (4), em São Januário. Isso porque o clube da Colina prioriza a Taça Libertadores, na qual já tem classificação encaminhada. Após bater a Universidad Concepción por 4 a 0, no Chile, o Vasco aguarda o confronto de volta, na quarta-feira (7), para assegurar ida à terceira fase preliminar do torneio. Por conta do desgaste da partida e viagem recente, o técnico Zé Ricardo deve escalar uma equipe alternativa no Carioca. Em treino desta sexta-feira (2), ele sinalizou a seguinte formação: Gabriel Félix; Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Fabricio; Bruno Paulista, Andrey e Thiago Galhardo; Rildo, Caio Monteiro e Riascos. Os vascaínos ocupam a quarta colocação do grupo B, com quatro pontos. Para chegar ao mata-mata do primeiro turno do Estadual, o Vasco precisa vencer sua partida e contar com uma combinação de resultados —o duelo entre Cabofriense e Bangu deve terminar empatado, e o Nova Iguaçu não pode vencer o Flamengo. Estádio: São Januário, no Rio Horário: 17h deste domingo Juiz: Pathrice Wallace Correa Maia