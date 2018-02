Flamengo retoma protagonistas em partida em Brasília

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo já está garantido nas semifinais da Taça Guanabara, mas quer força total na última rodada da fase de grupos. O time rubro-negro tem escalado gradualmente seus principais jogadores neste início de temporada. Alguns protagonistas que ainda não atuaram neste ano devem estrear contra o Nova Iguaçu, neste domingo (4), às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Por conta do calendário alongado em 2017, o técnico Paulo César Carpegiani preservou parte de seu elenco e apostou nos garotos da base no primeiro turno do Carioca. Em quatro partidas, o Flamengo somou três vitórias e um empate —este último diante do Vasco. Além da vaga, a equipe da Gávea já tem a liderança do grupo B assegurada, o que lhe dá o mando de campo e a vantagem do empate na semifinal a ser disputada em partida única. Entre os que voltam ao grupo titular, estão o meia Diego e o atacante Everton. O volante William Arão também tinha retorno previsto, mas foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita. Deste modo, Romulo deverá formar dupla com Cuéllar. O atacante Henrique Dourado, recém-contratado pelo Flamengo, já está regularizado, mas não tem data de estreia definida. Felipe Vizeu, de saída para a Udinese, da Itália, também não tem presença garantida no jogo. Estádio: Mané Garrincha, em Brasília Horário: 17h deste domingo Juiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus