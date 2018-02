Breno e Jacqueline se beijam em festa 'Deuses Gregos' no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que a pressão de Ayrton fez Breno desistir de um romance com Ana Clara. Após ficar com a ruiva na festa "Arrasta-Pé", o arquiteto ficou intimidado pelo sogrão, que não aprovou nem um pouco o romance. O jeito foi mudar de alvo. Embalado pelo som da pista na festa "Deuses Gregos", que aconteceu na noite desta sexta-feira (2), Breno cedeu às investidas de Jacqueline e acabou beijando a rondoniense. Ana Clara ficou de cara fechada na festa, enquanto Patrícia comemorou o beijo com gritinhos. Emparedada graças a um sorteio na prova do líder da quinta-feira (1º), Jacqueline pode deixar a casa na próxima terça (6). Resta saber quem irá com ela para o paredão. A escolha do líder Lucas e dos votantes da casa será, conforme a tradição, no domingo (4).