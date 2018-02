(foto: Reprodução Youtube)

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) é alvo e de uma investigação policial que apura o envolvimento dela com o tráfico de drogas durante a campanha eleitoral de 2010. A deputada que também foi nomeada ministra do Trabalho - mas não assumiu a pasta por conta de denúncias a respeito do não cumprimento da legislação trabalhista com a contratação de empregados em assinar a carteira -, teria dado dinheiro a traficantes do bairro Cavalcanti, na parte pobre da zona norte do Rio de Janeiro e uma das bases eleitorias da deputada. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

Leia mais no Blog Política em Debate.