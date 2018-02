Saiba como evitar o cheiro de cachorro molhado

LÍVIA MARRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cuidados simples com a pelagem podem evitar aquele cheirinho de cachorro molhado após um passeio na chuva ou uma brincadeira com água. A principal medida é secar bem o animal e, assim, evitar alergias e fungos. O pelo úmido pode causar infecções que causam cheiro ruim, afirma William Galharde, gerente de estética da Petz. “Procure secar bem, com uma toalha limpa, principalmente as patinhas e dobrinhas, e depois, caso necessário, usar o secador numa temperatura morna”, diz. Não é indicado deixar o cãozinho secando sozinho ao sol, mesmo em dias quentes. Escovar o pelo ajuda a ativar a circulação e a diminuir o mau cheiro. Mesmo animais com pelagem curta devem ser escovados diariamente. Assim como o bichinho, seu também deve ser mantido sempre bem limpinho e sequinho. Conforme o groomer, a “roupa de cama” deve ser trocada toda semana. BANHOS O banho é importante para manter o pet saudável e cheiroso. Segundo Galharde, no verão, é recomendado uma vez por semana e sempre devem ser usados produtos próprios para os animais. O ouvido deve ser protegido com algodão para que não molhe ­evitando, assim, otites­, e a temperatura da água deve ser amena. O banho de água doce é fundamental após o bichinho brincar na piscina ou na praia. Todo o resíduo de sal, areia ou cloro deve ser retirado.