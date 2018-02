Afonso descobre a verdade por trás do roubo de seu anel

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (3) em "Deus Salve o Rei", novela de Daniel Adjafre, o ladrão confessa a Afonso (Rômulo Estrela) que foi pago para roubar o anel, mas morre antes de informar o nome do mandante. Lucrécia (Tatá Werneck) nota que Rodolfo não gostou de sua aparência, e Heráclito tenta acalmá-la. Um dos ladrões confessa a Virgílio (Ricardo Pereira) que matou seu parceiro para garantir que ele não contasse a Afonso que o comerciante foi o mandante do roubo. Afonso diz a Amália (Marina Ruy Barbosa) que precisam descobrir se Virgílio ainda está com a joia. Rodolfo (Johnny Massaro) acha Lucrécia divertida. Lucrécia revela a Heráclito que achou Rodolfo melhor do que imaginava. Tiago entra escondido na loja de Virgílio à procura do anel, mas não o encontra. Diana se oferece para ajudar Amália e Afonso a recuperar o anel. Saulo conta a história de sua infância a Selena. Rodolfo não resiste à sedução de Lucrécia. Ulisses (Giovanni de Lorenzi) beija Selena (Marina Moschen). Diana encontra o anel de Afonso no baú de Virgílio. Rodolfo anuncia que se casará com Lucrécia.