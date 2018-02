Neymar pagará viagem de Marquezine e de mais 50 convidados para Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar não economiza quando o assunto é diversão. O jogador do PSG (Paris Saint-Germain) vai levar 50 amigos com tudo pago para comemorar seu aniversário de 26 anos neste final de semana, em Paris (França). Além das passagens, a hospedagem será bancada por ele. Famosos como Luciano Huck, Angélica e a namorada do jogador, Bruna Marquezine, que interpreta Catarina em "Deus Salve o Rei" (Globo), estão na lista. A informação é da coluna "Olá", assinada por Fefito, publicada diariamente no jornal "Agora", do Grupo Folha, neste sábado (3). E por falar no casal Brumar, Bruna Marquezine falou sobre as idas e vindas do namoro com Neymar em conversa com Giovanna Ewbank, no canal da mulher de Bruno Gagliasso no YouTube. "Um relacionamento exige maturidade, que a gente não teve em alguns momentos. A gente se desencontrou por causa da distância, por causa do trabalho, de outras pessoas. Muitas pessoas acabaram interferindo no nosso caminho", disse a atriz. Bruna, inclusive, colocou as pernas para jogo, usando uma saia transparente, no baile de Carnaval da "Vogue", na última quinta (1º). As atrações da festa, no entanto, estavam todas voltadas para duas figuras: Jojo Todynho e Pabllo Vittar. RECONCILIAÇÃO Oficialmente separados desde junho de 2017, Marquezine e Neymar teriam terminado o relacionamento após o jogador pedir a namorada de cinco anos em casamento e a atriz recusar pois não queria colocar a carreira em risco. "Estamos separados, foi uma decisão nossa, terminamos bem e torço muito por ela", afirmou Neymar na época. "Faz parte, é vida que segue", completou. Contudo, em dezembro de 2017, Neymar afirmou que voltaria com Marquezine. "Voltaria. Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã", disse ele. Recentemente, Marquezine e Neymar foram vistos juntos em uma festa de Ano-Novo, na qual trocaram beijos e abraços. Eles passaram a virada no ano em Fernando de Noronha. No dia 1º de janeiro, o jogador do PSG (Paris Saint-Germain) se declarou para a atriz ao publicar, no Instagram, uma foto em que em os dois se beijam. "Quando vi já estava nos teus braços. Love you, Pretinha", escreveu o atleta da legenda da imagem. Depois de 20 dias, foi a vez de Marquezine declarou seu amor nas redes sociais. A atriz publicou uma imagem de um buquê de rosas vermelhas com o nome do atacante marcado e com a mensagem "Eu te amo". A imagem foi postada no Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas) da atriz.