Amigo de Kaysar, do 'BBB 18', diz que sírio foge de relacionamentos e evita passado triste

ANAHI MARTINHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O passado de Kaysar permanece um mistério na casa do "BBB 18". O sírio, que sonha em ganhar o prêmio do reality para trazer a família inteira para o Brasil, costuma falar pouco sobre sua história em Alepo. Nem com o amigo Plauto Kerber, de Curitiba, Kaysar consegue se abrir muito. "Ele não costuma entrar em detalhes e quando pergunto, ele desconversa. Eu também não insisto muito porque sei que é dolorido", afirmou Plauto. Kaysar chegou a perder uma namorada para a guerra que assola seu país. Carismático e boa pinta, o sírio nunca está sozinho, porém evita se comprometer. "Ele tem sempre uns casinhos, mas nunca namorou. Ele fala 'pra quê namorar? Prefiro só sair, dar uns beijos, conhecer pessoas'", conta Plauto. "Relacionamento sério não é com ele", se diverte o amigo. A amizade entre Plauto, 29, e Kaysar, 28, começou há dois anos, quando o "brother" fez um curso de hotelaria na mesma turma da namorada de Plauto, Aline. Ele acabou ficando muito amigo do casal e até passou as festas de final de ano com a família deles. Duas trajetórias de superação foram o que uniu os dois amigos: Plauto perdeu uma perna em um acidente de moto e ficou um ano hospitalizado. Juntos, os dois se fortalecem: o sírio ganhou uma família no Brasil e o curitibano um companheiro para fazer exercícios -ele está reaprendendo a andar com uma prótese. "Ele queria muito entrar no 'BBB', realmente mentalizou isso. Desde que nos conhecemos ele é obcecado por esse sonho. Quando ele sumiu, parou de responder minhas mensagens, eu pensei 'mano quer ver que o cara entrou mesmo no 'BBB'?", lembra Plauto, que vibrou quando viu na TV que o amigo tinha conquistado a proeza. "Acho que ele vai longe, tenho praticamente certeza que ele vai ser campeão", analisa o amigo. "O pessoal dentro da casa gosta dele, e acho que aqui fora também". A última namorada séria de Kaysar foi uma brasileira que vivia na Ucrânia, mas o amigo também desconhece detalhes sobre o romance. Sua grande certeza é que o "brother" quer ficar no Brasil. "Ele ama o Brasil, nunca falou em voltar ao país dele. O que ele quer é ganhar o prêmio e com esse dinheiro trazer os pais e a irmã para cá", conta. Na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, Kaysar já saiu na frente: ele faturou R$ 1.000,00 em um sorteio durante a prova do líder da última quinta (1º). NOVA PERSONALIDADE Nas poucas vezes em que fala sobre seu passado na casa, Kaysar admite que era uma pessoa muito diferente. Plauto confirma: "ele fala que era briguento, mas que aqui virou uma nova pessoa. A mãe dele disse para ele falar que é feliz e colocar isso na cabeça. Ele seguiu e funcionou", conta. "Ele conta que ouvia barulho de tiro e de bomba todos os dias. Nenhum brasileiro vai ter uma história igual à desse cara. Torço muito para ele", finaliza o amigo.