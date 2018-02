Em 8º Super Bowl, Tom Brady agora quer também ser um guru quarentão

BRUNO FREITAS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Num país que cultua os números no esporte, Tom Brady é inegavelmente um campeão de façanhas. Mas hoje a maior conquista do quarterback do New England Patriots talvez vá além das estatísticas –e até mesmo transcenda a cultura esportiva americana. Neste domingo (4) o astro disputa mais um título do Super Bowl, a badalada final da NFL, jogando no melhor nível de sua brilhante carreira. Tudo isso, já adiante da fronteira dos 40 anos. Na história do esporte de alto rendimento, seja em modalidades individuais ou coletivas, é raro observar um atleta em nível avançado de performance com esta idade. Muitos ousaram seguir em atividade depois de quatro décadas de idade. Alguns deles até foram competitivos, mas poucos estiveram no topo, no nível de Brady –40 anos completos em agosto passado. Na noite deste domingo, Brady tenta ser campeão com os Patriots pela sexta vez na carreira, no confronto com o Philadelphia Eagles, em Minneapolis. Em paralelo, o astro investe com empenho em uma nova frente, que tende a se alongar quando sua carreira nos campos acabar. O quarterback vem batalhando para virar uma espécie de guru de performance física, em um projeto que inclui lançamento de um livro e uma academia. As duas iniciativas carregam em comum a filosofia de treinamento e dieta concebidas pelo atleta, um método batizado de "TB12". Vencedor em um esporte de contato bruto, que lida habitualmente com uma rotina de concussões, Brady é visto nos Estados Unidos como um exemplo de um campeão saudável. O jogador dos Patriots, que chegou à NFL sem estar na lista dos jovens mais promissores, gosta de propagar que construiu sua carreira com muito trabalho e planejamento. E é em cima de seu programa individual de treinos que agora se lança como guru de preparação física, uma espécie de inspiração de longevidade para atletas e para outros quarentões que buscam bem-estar. 'TIME BRADY' Alex Guerrero é o homem por trás do projeto de longevidade esportiva de Brady. Foi junto com o preparador físico que o jogador concebeu há mais de dez anos o programa particular de treinamentos, que desde o começo visava esticar sua carreira na NFL. Em linhas gerais, o método "TB12" se devota ao desenvolvimento de flexibilidade de músculos e resistência de tendões e juntas. "Maleabilidade muscular" é tradução da dupla que concebeu essa filosofia. O livro descreve minuciosamente uma cultura de exercícios que privilegia consciência de postura corporal e exercícios com faixas elásticas ao invés de pesos. A filosofia em forma de livro foi bem recebida nos Estados Unidos, mas também sofreu contestações públicas. A resenha do jornal New York Times, por exemplo, criticou o programa por falta de base científica comprovada: "O sr. Brady e o sr. Guerrero não conduziram nem publicaram ensaios clínicos sobre a flexibilidade muscular". Junto com Guerrero, Brady inaugurou o TB12 Sports Therapy Center, na cidade de Foxborough, perto do estádio dos Patriots. Repleta de frases motivacionais em sua decoração, a academia está aberta a interessados em vivenciar a filosofia de preparação do cultuado atleta. Outra figura importante do "Time Brady" é o chef de cozinha Allen Campbell, responsável por toda programação alimentar da estrela da NFL. Esta parte também está no livro, que esmiúça as preferências de cardápio do atleta, com destaque para consumo de água, alimentos orgânicos, ácidos graxos (nozes, abóbora) e fibra (aveia, arroz integral). De resto, o ídolo resvala em lugares comum da nutrição, sugerindo a moderação com carboidratos refinados, gorduras não saudáveis e limitação de laticínios. Por fim, vende os benefícios de sua linha pessoal de suplementação "whey protein" e de uma espécie de bebida isotônica que leva o seu nome. 'GISELE' Tratado comumente no noticiário brasileiro como "o marido de Gisele Bündchen", Brady é bem mais do que o parceiro de vida da top model, quando o recorte é estritamente esportivo. O lançador dos Patriots certamente está no rol de maiores atletas da história das ligas profissionais americanas. É um autêntico colecionador de marcas, como o recorde de vitórias em temporada regular e em Super Bowl. Oficialmente, são mais de 30 recordes de Brady na NFL, dos mais relevantes (como mais passes para touchdowns em Super Bowl) aos mais específicos (o quarterback mais velho a liderar a liga em passes completos). Mas talvez nenhuma estatística diga mais sobre o jogador do que esta: sozinho, o marido de Gisele tem mais vitórias em playoffs do que 28 times do campeonato. Atual campeão da NFL, o New England Patriots de Tom Brady enfrenta o Philadelphia Eagles no domingo, no US Bank Stadium, em Minneapolis. A partida começa às 21h30, no horário de Brasília.