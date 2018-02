Nestlé é acusada de publicidade enganosa em leite para bebês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nestlé deve responder, nos próximos dias, a uma pesquisa dizendo que seus produtos para crianças não entregam o que prometem em suas informações nutricionais e campanhas de marketing. Um relatório da Changing Markets Foundation, fundação de economia sustentável, diz que as fórmulas dos produtos de nutrição infantil da Nestlé têm muitas inconsistências, lançando dúvidas sobre a credibilidade das alegações de saúde da fabricante. "O relatório levanta alguns pontos importantes, sobre os quais queremos nos debruçar em detalhes", disse um porta-voz da Nestlé nesta sexta-feira (2). "Vamos responder às preocupações e recomendações do relatório nos próximos dias." A fundação diz ter analisado os produtos que a Nestlé vende para bebês de menos de 12 meses em 40 países diferentes, comparando as alegações de marketing e os ingredientes em mais de 70 produtos.