(foto: Ricardo Almeida/SMCS)

A música toma conta de Curitiba neste fim de semana. E para quem prefere aproveitar o dia ao ar livre, a 35ª Oficina de Música tem uma diversidade de eventos, para os mais variados gostos e estilos musicais. São espetáculos em parques, pedaladas musicais e carona solidária com motos.

Como sugestão de passeio, neste sábado (3/2) acontece o Bicicletando na Oficina. Será uma pedalada com concentração na Praça de Bolso do Ciclista, às 16h, passando pelo Bosque do Papa em direção ao Parque São Lourenço, onde terá apresentação musical. Músicos, acomodados em riquixás, tocarão durante todo o trajeto.

No domingo (4/2) é a vez dos motociclistas. O percurso terá como ponto de partida a Capela Santa Maria em direção ao Parque Tanguá. A proposta é os motociclistas darem carona aos músicos até o local.

Ainda no domingo outros parques da cidade serão palco para música. Com três apresentações previstas para o dia, às 15h, os grupos Clan Mac Norse, de música nórdica, e Gargul, de música neomedieval se apresentam na Unilivre – Universidade Livre do Meio Ambiente.

No mesmo horário, às 15h, haverá também recital de cravo e violino com Fernando Cordella e Emmanuele Baldini no Oratório de Bach, no Bosque Alemão. E no final da tarde, a partir das 16h30, o Reservatório do Alto São Francisco recebe Dudu Maia e convidados para Roda de Choro e para o lançamento do manual do choro.

Programação

3 de fevereiro (sábado)

BICICLETANDO NA OFICINA

Passeio ciclístico musical que começa na Praça de Bolso do ciclista às 16h e passa pelo Bosque do Papa e Parque São Lourenço. Em todos os espaços haverá um pequeno concerto.

Gratuito

4 de fevereiro (domingo)

MÚSICA NA UNILIVRE

11h – Música Latino Americana Grupo Jujuy, da Universidade Nacional de Jujuy (Argentina) (a confirmar)

15h - Clan Mac Norse – música nórdica

17h - Gargul – música neomedieval

Universidade Livre do Meio Ambiente - Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho

Gratuito

4 de fevereiro (domingo)

ORATÓRIO BACH EM CONCERTO

RECITAL DE VIOLINO E CRAVO

Às 15h, no Oratório de Bach – Bosque Alemão

Gratuito

Rua Francisco Schaffer, s/n - Vista Alegre,

4 de fevereiro (domingo)

CARONA SOLIDÁRIA

Encontro de motocicletas da Oficina de Música

Saída às 17h da Capela Santa Maria

Chegada e encerramento no Parque Tanguá com apresentação da Banda Sinfônica da 35ª Oficina de Música de Curitiba

Regência – Edivaldo Chiquini

Gratuito

Parque Tanguá: Rua Oswaldo Maciel, s/n - Pilarzinho,

4 de fevereiro (domingo)

DUDU MAIA E CONVIDADOS

Lançamento do Manual do Choro e Roda de Choro

Reservatório do Alto São Francisco, às 18h30

Gratuito

R. dos Presbíteros, 59 - São Francisco