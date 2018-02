(foto: Jaelson Lucas/SMCS)

O cantor e compositor Toquinho é uma das atrações da 35ª Oficina de Música de Curitiba deste domingo (4/2). Ele se apresentará às 20h, no Teatro Guaíra. O show terá a participação especial de um coral de crianças do projeto MusicaR, da Prefeitura. As crianças são das Regionais Cajuru e Tatuquara.

No palco, além das músicas com as crianças, Toquinho cantará seus grandes sucessos, acompanhado por Pepa d’Elia (bateria) e Ivâni Sabino (baixo). Músicas como “Tarde em Itapuã”, “Regra três”, “O caderno” e “Aquarela” fazem parte do programa.

Além do show de Toquinho, o segundo domingo da Oficina de Música conta com uma ampla programação, com eventos em vários locais da cidade. Os concertos começam às 11h e seguem até à noite, com o show de Toquinho.

Programação de domingo (4)

JAZZTRONÔMICA

11h JACKSON FRANKLIN - Show solo guitarra

13h ROGÉRIO GULIN E VITOR GULIN - Show duo violas

21h - MÁRIO CONDE TRIO CONVIDA SÉRGIO COELHO

Pátio da Capela Santa Maria - gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro

11h às 21h - FEIRA DO VINIL

Pátio da Capela Santa Maria - gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro

11h - GÊNESIS - ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO

Regência – Vagner Gonçalves Franco

Programa – Obras para Orquestra de metais

Memorial de Curitiba - gratuito

Largo da Ordem

11h - ORQUESTRA DE CORDAS

Encerramento das classes – Conceitos e Técnicas do Ensino Coletivo de Cordas e Workshop – “Iniciação ao aprendizado coletivo heterogêneo e simultâneo de cordas”.

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) - R$ 20 e 10 (meia)

Rua XV de Novembro, 971 - Centro

MÚSICA NA UNILIVRE - Gratuito

11h – Música Latino Americana Grupo Jujuy, esa azul lejanía da Universidade Nacional de Jujuy (Argentina)

15h - Clan Mac Norse – Música nórdica

17h Gargul – Música Antiga

Rua Victor Benato, 210 - Pilarzinho

15h - RECITAL DE VIOLINO E CRAVO

Bosque Alemão –gratuito

Rua Francisco Schaffer, s/n - Vista Alegre,

16h - CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

ALIMENTANDO COM MÚSICA apresenta “Diário musical de uma bailarina”

Capela Santa Maria - gratuito

Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro

16 h - JOÃO EGASHIRA TRIO CONVIDA LUCIANO MAGNO (GUITARRA)

Neste concerto, o violonista João Egashira, acompanhado por André Ribas (acordeon) e Luís Rolim (bateria/percussão) tem como convidado o guitarrista Luciano Magno. No repertório, composições de Egashira e Magno, além de clássicos da Música Brasileira.

Teatro do Paiol R$ 20 e R$ 10 (meia)

Praça Guido Viaro, s/n - Prado Velho

17h - CARONA SOLIDÁRIA

Encontro de motocicletas da Oficina de Música

Saída Feira Gastronômica da Capela Santa Maria

Chegada e encerramento no Parque Tanguá com apresentação da Banda Sinfônica da 35ª Oficina de Música de Curitiba

Parque Tanguá: Rua Oswaldo Maciel, s/n - Pilarzinho,

18h30 - DUDU MAIA E CONVIDADOS

Lançamento do manual do choro e roda de choro

Reservatório do Alto São Francisco - gratuito

R. dos Presbíteros, 59 - São Francisco

19h - LUCINA (Violão e voz) e DÉCIO GIOIELLI (percussão)

Neste concerto será apresentado o repertório do novo CD autoral de Lucina denominado CANTO DE ÁRVORE, por meio de sonoridades raras, como steel drums, copos de cristal, percussões étnicas, kalimbas e mbiras que se encontram e contraponteiam sobre a voz, os tambores e o violão de Lucina.

Teatro do Paiol – R$ 20 e 10 (meia)

Praça Guido Viaro, s/n - Prado Velho

19h - MÚSICA DE CÂMARA

Capela Santa Maria – R$ 20 e R$ 10 (meia)

Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro

20h - TOQUINHO

Participação especial das crianças do projeto MusicaR

Auditório do Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – R$ 50 e R$ 25 (meia)