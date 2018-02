Sábado tem show em homenagem a Saul Trumpet

(foto: Cido Marques/FCC)

Com três concertos por dia, o Teatro do Paiol garante música popular brasileira de qualidade para quem passar pelo espaço neste sábado (3/2) e domingo (4/2). Destaque na programação da Oficina de Música é a homenagem a Saul Trumpet, um dos precursores do jazz no Paraná, que morreu em 2017.

No sábado (3/2), às 20h30, acontece a exposição de alguns de seus principais trompetes e uma apresentação com os seus amigos, Celso Luck (voz e violão), Rosemberg Miranda (percussão) e Rogério Leitum (trompete), relembra as músicas que marcaram o músico.

O concerto faz parte do Circuito Off, a entrada é gratuita. “O Saul é uma luz que não se apaga, porque os ensinamentos dele, o bom humor dele, tudo que aprendemos com ele vai continuar. Eu continuo fazendo questão de lembrar o nome dele e fazer homenagem. É necessário manter viva a memória dos grandes personagens da história curitibana”, afirmou Celso Luck.

Saul Trumpet

Saul Trumpet foi um dos maiores nomes música instrumental brasileira com uma história de mais de 50 anos. O músico tocou com diversos ícones da música, entre eles estão Waltel Branco, Mauro Senise, Hermeto Pascoal, Leny Andrade, Arismar do Espírito Santo, Proveta, Hélio Brandão, Maurílio Ribeiro e chegou até a ser convidado a integrar o naipe de metais do renomado Ray Charles.

Convite que recusou alegando que não deixaria sua terra, amigos e familiares. Nos últimos tempos, Saul tocava em diversos bares de Curitiba, como O Pensador, Full Jazz e Dizzy Café Concerto. Ele também era professor no Conservatório de Música Brasileira, em Curitiba.

Programação do Teatro do Paiol para o fim de semana

SÁBADO, 3 de fevereiro

16h Rosa Armonial

R$ 20 e 10

A música armorial, nascida no nordeste do Brasil, possui em sua essência a musicalidade dos pífanos e rabecas, primordialmente improvisada, que foi coletada, minuciosamente arranjada, dando origem à sonoridade desse movimento. O ROSA ARMORIAL apropriou-se dessa estética e somou a ela características pessoais e músicas autorais, nascidas em berço de pesquisa e transpiração coletiva.

19h Cristovão Bastos (Piano) e Áurea Martins (Voz)

R$ 20 e 10

Este concerto é o resultado do reencontro de dois artistas que têm uma história bem vivida e construída dentro da MPB: a cantora Áurea Martins, cuja biografia acaba de ser lançada e Cristovão Bastos, compositor, pianista e arranjador. O encontro tem como resultado, um cd de piano e voz, que será lançado em 2018.

20h30 Café do Paiol - Celso Luck (voz e violão), Rosemberg Miranda (percussão) e Rogério Leitum (trompete)

GRATUITO

DOMINGO, 4 de fevereiro

16h João Egashira Trio convida Luciano Magno (Guitarra)

R$ 20 e R$ 10

Neste concerto, o violonista João Egashira, acompanhado por André Ribas (acordeon) e Luís Rolim (bateria/percussão) tem como convidado o guitarrista Luciano Magno. No repertório, composições de Egashira e Magno, além de clássicos da Música Brasileira.

19h Lucina (Violão e voz) e Décio Gioielli (Percussão)

R$ 20 e R$ 10

Neste concerto será apresentado o repertório do novo CD autoral de Lucina denominado CANTO DE ÁRVORE, por meio de sonoridades raras, como steel drums, copos de cristal, percussões étnicas, kalimbas e mbiras que se encontram e contraponteiam sobre a voz, os tambores e o violão de Lucina.

20h30 Café do Paiol – Reinaldo Godinho (Voz e violão)

GRATUITO

Teatro Paiol: Praça Guido Viaro, s/n - Prado Velho