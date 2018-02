Unespar realiza matrículas dos aprovados no SiSu

Nesta semana, entre segunda e quarta-feira (5 a 7) de fevereiro, os aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) devem efetuar a matrícula na Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A relação completa dos convocados e os procedimentos de matrícula estão disponíveis nos editais publicados em www.unespar.edu.br/matriculas.

Os convocados devem comparecer no campus em que foram aprovados ou enviarem um procurador legalmente reconhecido. Já os que moram em cidades ou Estados em que não possuem sede da universidade podem optar por enviar a documentação por meio dos Correios em AR ou Sedex. Neste último caso, devem comprovar o local da residência e fazer a postagem até o último dia de matrícula previsto no edital.

HORÁRIOS - As matrículas devem ser realizadas no setor de Controle Acadêmico (Secretaria Acadêmica) dos campi. Os horários de atendimento variam de acordo e também estão especificados no edital. Nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I (Embap), Curitiba II (FAP), Paranaguá e Paranavaí os aprovados devem comparecer nos períodos da manhã ou da tarde, das 9 às 11 horas ou das 14 às 16 horas. Já no campus de União da Vitória, as matrículas serão nos períodos da tarde ou da noite, das 14 às 16 horas ou das 19 às 21 horas.

LISTA DE ESPERA - Quem não se classificou na chamada regular, pode manifestar interesse pela lista de espera até o dia 7 de fevereiro em www.sisu.mec.gov.br. Após encerrar o prazo, uma nova classificação será realizada e os candidatos terão a oportunidade de serem convocados para matrícula nas chamadas extraordinárias. A previsão é que os editais comecem a ser publicados a partir de 9 de fevereiro.