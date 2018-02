Trump ameaça sancionar países que não aceitam emigrantes deportados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (2) impor sanções e tarifas ou inclusive cortar a ajuda financeira aos países que não aceitem receber cidadãos de sua nação que tenham sido deportados pelos EUA, entre os quais se encontram China e Cuba, segundo relatórios. A informação é da Agência EFE.

"Se eles não aceitarem, vamos impor sanções a esses países. Vamos impor tarifas a esses países. Eles vão aceitá-los tão rápido que terão a cabeça virada", disse Trump, durante uma visita a uma divisão do Escritório de Proteção da Fronteira e Alfândegas (CBP, sigla em inglês).

"Simplesmente imporemos tarifas sobre seus bens que entrem aqui, e eles os aceitarão em dois segundos. Há muitas pessoas desses países, e eles vão aceitá-los" quando forem deportados, acrescentou o presidente. "E mais uma coisa, damos muita ajuda a alguns desses países. E a esses países, vamos deixar de ajudar, e os aceitarão de volta instantaneamente", disse.

O governo de Trump já impôs sanções em setembro do ano passado, que consistem em restrições à emissão de certos vistos para entrar aos Estados Unidos, a quatro países - Cambodja, Eritréia, Guiné e Serra Leoa - devido à sua recusa de aceitar seus cidadãos quando foram deportados.

Segundo informações publicadas em maio do ano passado pelo jornal "The Washington Times", que citava fontes do Escritório de Controle de Imigração e Alfândegas dos EUA, há 11 países que não cooperam com as autoridades migratórias americanas na hora de aceitar os emigrantes deportados.