Sheik é relacionado pela primeira vez e vestirá camisa 47 no Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emerson Sheik está relacionado para a partida do Corinthians contra o Novorizontino neste domingo (4), às 19h30. O reforço do time para o Campeonato Paulista deve começar a partida no banco de reservas. Sheik vestirá a camisa 47 no Corinthians, uma homenagem ao gol que deu o título da Libertadores da América ao clube em 4 de julho de 2012. Em entrevista coletiva na última quinta, o técnico Fábio Carille confirmou a presença do jogador no banco de reservas e ainda elogiou o atleta. "Trabalhei todo o período dele no Corinthians. É um amigo, nunca escondi isso. É privilegiado fisicamente. É impressionante ver os testes de força e velocidade com 39 anos. Sei que ele não aguenta nesse início, hoje, os 90 minutos. Tem história aqui, o carinho do torcedor e está se dedicando demais. Vamos ter jogos enroscados de Libertadores lá na frente que ele gosta e vai ser importante para nós", declarou.