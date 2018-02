Foragido da Lava Jato, Raul Schmidt, é preso no interior de Portugal

Redação Bem Paraná com assessoria

Polícia Federal informa que Raul Schmidt, investigado da Operação Lava Jato e alvo da 25ª Fase – Operação Polimento – foi preso por volta das 12h30 deste sábado, 03/02, na localidade de Sabugal, aproximadamente à uma hora de carro da cidade de Lisboa.

Por ocasião da 25ª fase, equipes da Polícia Federal, MPF e Polícia Judiciária de Portugal cumpriram busca em sua residência naquele país e cumpriram um mandado de prisão originário da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Em razão da cidadania portuguesa ele foi colocado em liberdade e lá permaneceu. Na última semana as autoridades portuguesas decretaram sua prisão e, em trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Interpol, Adidância da Polícia Federal em Portugal e as autoridades portuguesas, ele foi localizado nesta tarde e preso.

As autoridades brasileiras agora aguardam as próximas providências e a possível extradição para o Brasil com destino a Curitiba, local onde responde a ação penal perante à 13ª Vara Federal.