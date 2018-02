Roberto Carlos afirma que recebe nudes e que as guarda

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O show de Roberto Carlos no "Projeto Emoções em Alto Mar 2018" teve um número especial. Ao cantar "Champagne", música em italiano de seu repertório, o rei mandou distribuir taças da bebida para a plateia. Cerca de 2.000 pessoas assistiram à apresentação, que vai se repetir na noite deste sábado (3) no transatlântico Costa Favolosa. A embarcação partiu do Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, no dia 31 de janeiro e no dia 1° de fevereiro ancorou no Píer da Praça Mauá, no Rio. Segundo a assessoria de Roberto Carlos, havia cerca de 4.000 pessoas a bordo nesse trecho. A euforia do público já podia ser vista horas antes do show na última quinta (1°). "Roberto, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver", gritava um grupo de senhoras antes da entrevista coletiva do rei. Durante o bate-papo com os jornalistas, o cantor disse que mesmo depois de 14 anos consecutivos ainda fica emocionado com o projeto. "Essa emoção é diferente por si mesma. Não programamos coisas tão diferentes, mas tenho certeza de que a cada vez a emoção é maior." Roberto Carlos, que se considera "um homem do mar", diz que adora navegar. 'TEM QUE CHEGAR DEVAGAR' "É muito bom. Sempre gostei de ter barco. O mar me inspira e me dá muita paz. Mas nunca escrevi canções no mar. Quando estou ali, não penso em nada." Aos 76 anos, o rei não deixou de responder nem as mais ousadas perguntas, como se recebe "nudes", se é possível amar duas mulheres ao mesmo tempo, como se age durante a conquista? E ele respondeu tudo. Sobre as fotos ousadas, ele garante, aos risos, que recebe e que guarda tudo. No quesito "coração grande", ele leva nota dez. "Uma vez falei com um psicólogo muito importante e ele me disse que é possível amar duas mulheres ao mesmo tempo. Até mais. E também acho possível sim." E para se aproximar das mulheres, o negócio, segundo ele, é apostar no romantismo. Roberto afirma que cada situação exige um tipo de abordagem e aproveitou para dar seu recado aos homens machistas. "Acho que o cara que entende de mulher sabe chegar de muitas formas. Sem ofender, sem chocar, sem agredir. Ele tem que entender bem, estudar? e chegar devagar. Chegar de uma forma que seja agradável a ela. Não podemos agredir uma mulher de jeito nenhum." Amante de um bom vinho e de whisky, o cantor diz que busca ser uma pessoa saudável, sem grandes restrições, mas também sem excessos. "Procuro ter uma alimentação saudável. Evito carboidratos para não engordar e faço musculação, mas não sou radical." Ao final da conversa, Roberto Carlos ei se emociona e solta um choro tímido. "Eu me emociono e às vezes até choro com o carinho das pessoas." RETORNO ÀS ORIGENS O "Projeto Emoções em Alto Mar" acontece desde 2004 e é conhecido como "o navio de Roberto Carlos". Em 2017, no entanto, o projeto ocorreu em terra firme, em um resort na praia do Forte, na Bahia. Por conta da conjuntura política e financeira daquele ano, que encareceria exacerbadamente o valor dos pacotes do navio, o cantor preferiu apostar em um formato economicamente mais acessível. "Roberto achou injusto com os fãs cobrar um valor tão acima do normal", explicou a assessoria do cantor. Agora, em 2018, tudo parece ter voltado ao normal.