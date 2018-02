(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (3) o ator Oswaldo Loureiro, aos 85 anos, em consequência de uma parada cardíaca no Hospital São Luiz do Morumbi. A informação foi confirmada pela filha do ator, Claudia Loureiro de Brito. "Ele morreu em paz", disse ela. Afastado desde 2011 de atividades artísticas, o ator tinha Alzheimer. Loureiro deu vida a 20 personagens em novelas, a última que participou foi "A Lua Me Disse" (2005) da Rede Globo, quando interpretou o deputado Boaventura sob direção de Rogéiro Gomes. O ator participou de mais de 140 peças de teatro. A sua estreia foi na peça "Vestido de Noiva", obra de Nelson Rodrigues. Além disso, Loureiro deu vida a importantes personagens da dramaturgia brasileira como Papa Highirte, Cristal, Paco e Creonte. No cinema desde 1944 com o longa "Brasileiro João de Souza", ele apareceu em filmes como "Bonitinha mas Ordinária" (1981), "Sexo Frágil" (1986) e "Sonho de Verão" (1990). Loureiro também atuou como diretor, como no programa Os Trapalhões entre 1982 e 1983. Engajado na luta sindical em pró do reconhecimento da profissão de ator e em defesa da liberdade de expressão, ele foi presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro por nove anos durante a década de 1980. O corpo do ator será cremado às 17h neste sábado (3) no cemitério Jardim da Colina em São Bernardo do Campo. Ele deixa filhos e netos.