Prefeitura de Colombo oferece aulas gratuitas de dança urbana

A Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude disponibilizará aulas gratuitas de danças urbanas para as crianças, jovens, adultos e seniores do município.

As aulas serão realizadas nas quartas, quintas e sextas-feiras com horários diferenciados, sendo no período da manhã, tarde e noite, respectivamente. As inscrições deverão ser feitas pelo telefone 3666-8970 até 28 de fevereiro.

Segundo a diretora do Departamento de Cultura, Rita Straioto, “é importante que a Prefeitura invista em cultura, pois estamos dando à população a oportunidade de aprender e ocupar o tempo com uma atividade saudável”, explica.

As aulas serão ministradas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) que fica localizado na Rua Professora Otília Ferrarini, nº 855 – no Jardim Eucaliptos – Maracanã. Vale lembrar, que as vagas são limitas, havendo a possibilidade de abertura de novas turmas de acordo com a procura da população.

Serviço:

Quarta-feira

Horário: 8h30 – 10h30

Quinta-feira

Horário: 15h30 – 17h30

Sexta-feira

Horário: 19h30 – 21h30

Informações e Inscrições: 3666-8970 (Patrícia ou Jean)

