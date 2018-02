Avião de guerra russo é derrubado por rebeldes sírios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de guerra russo modelo Sukhoi-25 foi derrubado na Síria, disse o ministro da Defesa da Rússia neste sábado (3). O piloto morreu em "luta contra os terroristas" após ejetar da nave com para-quedas. A declaração do ministro foi reproduzida pela agência de notícias Tass. Horas antes, rebeldes sírios haviam declarado oficilmente que teriam abatido um avião russo. Desde sexta mais de 35 ataques aéreos foram reportados na área. O governo sírio e seus aliados têm agido na área, um bastião dos opositores, avançando sobre um estrada-chave do país, que liga Damasco a Aleppo. Segundo a ONU, mais de 270 mil pessoas deixaram Idlib desde meados de dezembro por causa da ofensiva do governo.