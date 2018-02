PSG vence Lille com golaço de falta e festa antecipada de Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o Lille, neste sábado (3), por 3 a 0 fora de casa com gols de Berchiche, Neymar e Lo Celso. O brasileiro não teve atuação tão destacada, mas fez belíssimo gol de falta para chegar a 350 bolas na rede na carreira e 'antecipar a festa' de seu aniversário de 26 anos. Isolado na liderança, o PSG mantém vantagem de 11 pontos de frente para o segundo colocado Olympique de Marselha -62 sobre 51. Neymar, Cavani e cia. agora voltam as atenções ao Sochaux, rival desta terça-feira (6) pelas oitavas de final da Copa da França. Já o Lille, que tem 25 pontos na luta contra o descenso, encara o Nantes na próxima rodada do Nacional, no próximo domingo (11). Ao contrário da maioria dos duelos pelo Francês, desta vez o Paris não conseguiu impôr seu jogo. Não é que tenha jogado mal, mas encontrou no Lille um adversário à altura: assim como prevalecia sobre a defesa adversária, também corria riscos na defesa. O trio de ataque do PSG combinou para bons lances, e o gol saiu pouco antes do intervalo, em uma sobra de bola que Berchiche emendou de primeira. O segundo tempo foi morno, com o ritmo mais lento e poucas chances. O time do Lille fez um jogo honroso, incomodou e encarou o PSG de frente. Exemplo desta postura foi a caneta de Mendyl em Di María aos dez minutos. Pouco depois o marroquino apareceu sozinho nas costas da zaga e obrigou Aréola a fazer boa defesa. Foi o única defesa do goleiro do Paris antes do intervalo, pois os chutes anteriores tinham ido para fora. O Paris Saint-Germain escapou em contragolpe que deveria ser fatal aos 38 do primeiro tempo, mas Cavani errou por muito a finalização. O centroavante não viu ou preferiu não servir Neymar, que entrava completamente sozinho no lado oposto da área. Na reta final do jogo, o uruguaio chegou a ajeitar a bola para bater uma falta na entrada da área, mas cedeu a bola ao brasileiro, que mandou no ângulo e fez 2 a 0. O argentino Lo Celso encerrou a vitória do PSG no melhor estilo. Ao receber na entrada da área, aproveitou a marcação frouxa e deu um toque sutil para encobrir o goleiro e fazer o terceiro dos visitantes. NEYMAR O craque brasileiro completará 26 anos nesta segunda-feira (5) em alto estilo: chegou aos 350 gols na carreira e pôde antecipar a festa com um golaço de falta. Ele quase tinha aberto o placar aos 8 minutos, com chute que tirou tinta da trave direita, mas depois sua atuação caiu. Seu melhor lance tinha sido uma sequência de dribles bem ao seu estilo, mas o chute acabou espalmado por Maignan. Quando parecia que o brasileiro ficaria devendo, aos 31 do segundo tempo ele bateu uma falta indefensável e ampliou o placar.