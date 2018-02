Alexis Sánchez marca dois gols e é elogiado por Mourinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de fazer dois jogos pelo Manchester United, o recém-contratado Alexis Sánchez conseguiu marcar um gol pelo clube. Ele contribuiu de forma decisiva na vitória por 2 a 0, contra o Huddersfield Town, e foi elogiado pelo técnico José Mourinho. O português disse que o chileno jogou bem, mas no final fez uma ressalva: "foi bom para o Alexis Sánchez vencer o jogo, o primeiro dele em casa. É bom ele jogar bem e mostrar desejo e felicidade ao jogar futebol. Isso é o mais importante. Não foi o gol dos sonhos, mas foi um gol". No lance do gol, Sánchez errou uma cobrança de pênalti, mas pegou o rebote e finalizou para a rede. Mourinho também comentou sobre o andamento do jogo. O Manchester United dominou completamente a partida, mas demorou para superar a retranca dos adversários, chamada por Mourinho de "muro de Berlim". "Sempre tivemos o controle do jogo, mas até o intervalo ficou 0 a 0. Acho que tivemos 85% de posse de bola no 1º tempo, mas não foi suficiente. Tivemos que ser pacientes, mas mantivemos a intensidade e a pressão altas. Tivemos que derrubar um muro de Berlim bem montado pelo David Wagner", afirmou, referindo-se ao técnico alemão do Huddersfield.