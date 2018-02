Alceu Valença e Elba Ramalho transformam Ibirapuera em bloco de PE

MARIANA ZYLBERKAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alceu Valença e Elba Ramalho transformaram o Ibirapuera no Carnaval de Pernambuco. Pela primeira vez na folia paulistana, a cantora homenageou a cidade de São Paulo e cantou o hit Sonífera Ilha, dos Titãs, em ritmo de Carnaval. Já Alceu, pela quarta vez no Carnaval de São Paulo, disse que a folia paulistana não perde em nada para a folia pernambucana. "Me sinto mais paulistano do que nunca", disse, antes de subir no trio. O desfile reuniu pernambucanos que vivem na capital paulista. A empresária Gil Viana, 38, mora há dois anos em São Paulo e disse surpresa com o Carnaval da cidade. "Não achei que os paulistanos fossem ser tão ousados nas fantasias", disse ela, que foi pro bloco com uma máscara de Ivete Sangalo. Fã de Alceu, o menino Cauê, 10, usou uma fantasia de boi-bumbá feita por seu pai pernambucano. "Viemos matar saudades da terra", disse a mãe, Fernanda Branco. MOBILIDADE URBANA Mais de cem blocos tomam as ruas e avenidas de São Paulo neste final de semana (3 e 4), o último antes do Carnaval. Por causa dos foliões, as vias serão fechadas nas regiões dos desfiles. Para não ser pego de surpresa, confira a lista com os principais pontos de interdição e as respectivas rotas alternativas. Acesse a relação completa no site da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) ou pelo telefone 1188. CARNAVAL MAIOR Com 491 blocos cadastrados pela prefeitura, este deve ser o maior Carnaval de rua já registrado na capital de São Paulo. São esperados 4 milhões de foliões no período que começa neste sábado e vai até o dia 18, último dia do pós-Carnaval. O número de blocos é cerca de 30% maior do registrado no ano passado, quando desfilaram 381 agremiações pela cidade. Para dar vazão ao número recorde de foliões, a gestão Doria concentrou as atrações que costumam atrair multidões em vias largas, como o Largo da Batata e a avenida 23 de Maio, para tentar diminuir o incômodo aos moradores dos bairros que costumam reunir blocos, como a Vila Madalena. O Carnaval de rua de São Paulo é considerado o segundo maior do país, só perde para o Rio de Janeiro, onde são esperados 6 milhões de foliões neste ano. A folia cada vez maior também se reflete em números. A prefeitura recebeu patrocínio de R$ 20 milhões para organizar a festa neste ano. Em 2017, o orçamento foi de R$ 15 milhões. Na verba, estão incluídas a instalação dos 21 mil banheiros químicos, construção de cinco palcos com atrações pela cidade, ambulâncias e segurança privada.