Andrés Sanchez é reeleito presidente do Corinthians

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andrés Sanchez está de volta ao comando do Corinthians depois de seis anos. O deputado federal (PT-SP) superou quatro candidatos e venceu a eleição à presidência na tarde deste sábado (3). O novo mandatário já assumiu o cargo que ocupará pelos próximos três anos. Pouco mais de 3.500 sócios compareceram ao Parque São Jorge para votar na eleição, que também definiu os 200 nomes do Conselho Deliberativo. No total, 24 chapinhas com 25 integrantes concorreram às vagas e as oito mais votadas irão compor o grupo. Para conquistar a vitória, Andrés derrotou os oponentes Felipe Ezabella, Antonio Roque Citadini, Romeu Tuma Júnior e Paulo Garcia. Durante a campanha, o dirigente prometeu se licenciar do cargo de deputado caso vencesse a eleição. Andrés esteve à frente do Corinthians por três anos e quatro meses, entre outubro de 2007 e fevereiro de 2012. Desde então, o seu grupo político, intitulado de Renovação e Transparência, comandará o clube por quase 13 anos seguidos, até 2020. Mário Gobbi e Roberto de Andrade, com um mandato cada, deram sequência ao trabado da situação. Depois que deixou a presidência, Andrés assumiu o cargo de coordenador de seleções na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2012 -ele pediu demissão em novembro daquele ano. Em 2014, o dirigente foi eleito deputado federal pelo PT com quase 170 mil votos. No ano seguinte, após a vitória de Roberto, Andrés voltou ao Corinthians como superintendente de futebol. Em fevereiro de 2016, ele deixou o cargo. Nos meses seguintes, o dirigente descartou uma eventual corrida à presidência. Aos poucos, mudou o discurso até lançar oficialmente a candidatura em novembro passado.