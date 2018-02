Andrés Sanchez volta à presidência do Corinthians após 6 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Andrés Sanchez venceu a eleição para presidente do Corinthians realizada neste sábado (3) e comandará o clube alvinegro até o fim de 2020. Este será o terceiro mandato do dirigente à frente do clube. Ele assumiu a agremiação pela primeira vez em 2007, após o impeachment de Alberto Dualib, e foi eleito em 2009, deixando o cargo no fim de 2011. Líder da chapa Renovação e Transparência, que comanda o clube desde a queda de Dualib, Andrés foi responsável por uma das maiores contratações da história alvinegra, ao anunciar o atacante Ronaldo como principal reforço para a temporada 2009. Com ele, o time foi campeão paulista invicto e ainda triunfou na Copa do Brasil. Andrés deixou a presidência corintiana em dezembro de 2011, pouco depois de se sagrar campeão brasileiro de futebol. Não sem antes dar aquela que seria suas duas maiores tacadas à frente da agremiação alvinegra: a construção do CT do Parque Ecológico e o anúncio do tão sonhado estádio do Corinthians, uma arena no bairro de Itaquera, que seria sede da Copa do Mundo de 2014. Mais informações em instantes.