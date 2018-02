Limitado, Carnaval na Vila Madalena começa com 'clima família' e até pets

MARINA CONSIGLIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro desfile do bloco Besta É Tu, com concentração na rua Wisard, na Vila Madalena, teve movimento tranquilo, com presença de grupos de amigos e famílias com crianças e cachorros. A poucos metros da concentração, na mesma via, um grupo de trabalhadores pintava a calçada de uma loja. Fantasiada de gatinha, a analista de negócios Ivone Watzel, 49, aguardava a saída do bloco, que toca hits da MPB. É o segundo ano que participa do desfile. "Achei bem legal, bem família, é bem divertido". Ela estava lá mesmo com o pé machucado, com familiares e amigos. "Não sei se vou aguentar ir pra mais blocos, vontade eu tenho." O casal Vanessa Gomes e Will Sales levaram os filhos pequenos para o evento. Para Vanessa, que é moradora da Vila, o Carnaval deste ano deverá ser mais animado, mas também mais organizado. "Acho que, ano passado, que eles não estavam preparados para a quantidade de pessoas que vieram, mas neste ano estão mais preparados. Já tem horário pra fechar a rua pra começar a limpeza e tudo", diz. O cortejo saiu perto das 16h, com uma hora de atraso, pela Girassol, em direção à rua Purpurina. O trio foi acompanhado por foliões, ambulantes e carros parte das vias do trajeto do cortejo estava liberada para veículos. Pela primeira vez, a prefeitura proibiu a passagem de blocos pelo miolo da Vila Madalena -o quadrilátero formado pelas ruas Wizard, Girassol, Simão Álvares e Inacio Pereira da Rocha. O acesso é controlado das 11h as 17h, e o limite de pessoas no local foi fixado em 5.000 pessoas. O controle é resultado de movimento da associação de moradores que entrou com representação no Ministério Público para investigar o comércio ilegal de bebidas e o consumo de drogas nas ruas do bairro. Na região, faixas informam aos moradores que o bloqueio para carros começa a partir das 17h. Até a saída do cortejo do bloco Besta é Tu, o trecho da Wisard entre a Girassol e a Fidalga tinha acesso restrito a carros. Foi liberado com o início do desfile. Desde as 10h, a esquina entre Wisard e Fidalga tinha grades e era monitorada por um grupo de seguranças particulares, com acessos restrito a pedestres. Às 16h30, o movimento na região seguia tranquilo, sem sujeira, brigas ou demais ocorrências. Os bares da Aspicuelta funcionaram normalmente, com música ao vivo, e GCM e bombeiros nas ruas.