DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eleição à presidência do Corinthians acabou em confusão no ginásio do Parque São Jorge. Um grupo de torcedores se revoltou após a vitória de Andrés Sanchez e iniciou uma confusão enquanto o candidato eleito se preparava para dar entrevista. O protesto ocorreu minutos depois de torcedores entrarem no clube e forçarem a porta do ginásio. Seguranças do clube agiram, mas não conseguiram evitar a entrada de algumas pessoas, que não traziam menção a nenhuma organizada na camisa. Após o anúncio da vitória, os torcedores se aproximaram do Andrés e gritaram frases do tipo "Aqui não tem burguês" e "Preste atenção, respeite a camisa do Timão". Durante a confusão, o dirigente chegou a perder o equilíbrio, além de ser atacado com um copo de cerveja. Por causa do avanço do grupo, seguranças que estavam na escolta de Andrés tentaram levá-lo para fora do ginásio. Sem sucesso e com mais empurra-empurra, decidiram ficar no local. Andrés, então, foi levado a um dos cantos do ginásio e concedeu a entrevista coletiva em frente a um banheiro. Às 17h45, novamente sob protestos, o novo presidente conseguiu enfim, escoltado pela polícia, sair do local da votação em direção ao estacionamento.