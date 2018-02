Folião superlota linha 4 do metrô de SP e provoca sistema de emergência

MARINA CONSIGLIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foliões que optaram pela linha 4-amarela do metrô para chegar ou sair dos blocos precisaram de muita paciência, neste sábado (3). Algumas estações do trecho ficaram lotadas e obrigaram a Via Quatro -concessionária do trecho, privatizado- a tomar medidas de emergência. Além de mudar os acessos em algumas plataformas, a empresa precisou usar grades para delimitar as áreas e controlar o fluxo de usuários nos acessos ao metrô. Por volta das 17h, não havia sinal de bloco nos arredores do metrô Faria Lima, em Pinheiros. Mas isso não intimidou os foliões, que enchiam as vias com fantasias e bebidas em mãos na falta de baterias carnavalescas, algumas pessoas carregavam caixas de som portáteis tocando funk para animar o público. A saída do metrô que dá para a rua Teodoro estava fechada. Ao seu lado, grades protegiam estações de bicicletas alugáveis e, de lá, um grupo de policiais observava o movimento do público. Um homem tentou entrar no perímetro protegido e foi recebido com uma cacetada nas costas. Houve princípio de briga, logo controlado. Encostada ali, a aposentada Neide Aparecida de Souza, maquiada com sombra pink e purpurina, aguardava as amigas e a neta, de 14 anos. "Eu nem sei como eu cheguei na grade, vim empurrada pela multidão. Pelo menos eles foram cuidadosos comigo", disse. Durante a conversa, as meninas chegaram. "Vamos embora, vó". Acharam o Carnaval muito cheio. "Muita briga, muito vômito. Nunca mais". Na rua, cheiros se misturam e objetos se acumulam: há churrasco, urina, cigarros, latas, garrafas. "Ô, Breno, seu Air Max já foi branco, hein", um jovem comentava sobre o calçado do colega em meio ao movimento. Não foi avistado policiamento na outra saída do metrô Faria Lima. Um grupo de jovens subiu no ponto de ônibus e dançava, animadamente. Grades de contenção foram instaladas na saída do metrô, onde uma multidão se acumulava, com empurra-empurra, tentando entrar ou sair. Segundo a Via Quatro, as medidas emergenciais devem se repetir neste domingo (4), durante o Carnaval e no final de semana pós-folia (17 e 18) nas estações com maior demanda: Faria Lima, Fradique Coutinho, Paulista e Higienópolis-Mackenzie. A empresa também intensificou o trabalho de orientação aos passageiros para que não segurem as portas e não acionem os equipamentos de segurança indevidamente, evitando assim as pausas entre as estações. Informações adicionais podem ser obtidas na Central de Atendimento da concessionária pelo telefone 0800 770 7100.