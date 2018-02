Mulher é presa em Foz por deixar filhos especiais sozinhos

Uma mulher foi presa por abandono de incapaz em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ela deixou um casal de filhos, todos menores, sozinhos em casa. O caso foi registrado na tarde deste sábado (3) em uma área de invasão.

A Polícia Militar chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Aos policiais, vizinhos disseram que a mãe tinha ido até uma cachoeira.