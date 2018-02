Botafogo só empata com Madureira, fica em 2º e encara o Fla na semi

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo apenas empatou por 0 a 0 com o lanterna Madureira na tarde deste sábado (3), no estádio Nilton Santos (Engenhão). O placar do jogo fraco não agradou a torcida presente e complicou a situação do clube. Com a vitória do Boavista no complemento da rodada do grupo C, o time de General Severiano ficou em segundo lugar e irá enfrentar o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Com o tropeço e um triunfo a menos que o Boavista -critério que definiu a classificação-, o Botafogo ainda terá que lutar por vitória no duelo contra o Flamengo, que jogará pelo empate para avançar à final. A definição da data ocorrerá apenas após a rodada deste domingo (4). As vaias do público presente no Engenhão ao final do primeiro tempo refletiram a insatisfação geral diante de um começo de jogo sonolento das duas equipes. Travados, Botafogo e Madureira falhavam no último passe e não conseguiam criar chances. Em um duelo truncado e sem maiores destaques, a falta de criatividade deixou o placar zerado até o intervalo. No segundo tempo o Botafogo bem que tentou, mas o cenário pouco se alterou na segunda etapa. Pouco inspirado, o Alvinegro esbarrava nos erros de passe e pouco assustava o goleiro Douglas, que só foi exigido em cobranças de falta de Léo Valência. O time visitante também não criou tantas chances, mantendo o 0 a 0 até o apito final. BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes (Dudu Cearense), João Paulo, Léo Valência e Luiz Fernando; Rodrigo Pimpão e Brenner (Kieza) T.: Felipe Conceição MADUREIRA Douglas, Filippe Formiga, João Carlos, Edmário e Renan; Thiago Medeiros, Luciano Naninho, William e Douglas Lima (Kevin); Yago Catatau e Souza T.: Djair Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ) Público/Renda: 3.285 pagantes e 4.036 presentes/R$ 68.730 Cartões amarelos: Léo Valência (BOT); William (MAD)