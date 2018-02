Flu bate Macaé no final, mas fica fora da semifinal da Taça Guanabara

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense foi superior ao Macaé e, aos 43 minuitos do segundo tempo, conseguiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Macaé, com gol de Dudu, em Los Larios. O resultado, contudo, não foi suficiente para dar ao Tricolor a vaga para a semifinal da Taça Guanabara. Com a vitória por 1 a 0 diante da Portuguesa, o Boavista ficou com o posto. Já o Botafogo, que empatou em 0 a 0 com o Madureira, enfrenta o Flamengo por um lugar na final. Para um estádio praticamente deserto, o Fluminense deu indícios de que resolveria a partida com facilidade, mas teve muita dificuldade para traduzir sua superioridade em gols. Eliminado da Taça Guanabara, o clube têm duas semanas sem compromisso algum pela competição estadual. Tempo precioso para Abel Braga fazer ajustes em um time que revela muitas carências neste início de trabalho. O Fluminense foi senhor da partida nos primeiros 45 minutos em Xerém, mas não conseguiu traduzir em gols a sua superioridade dentro de campo. Com um rival totalmente acuado, o Flu teve a bola, ditou o ritmo, mas não assustou. O Tricolor teve algumas boas chegadas na meta do Macaé, especialmente com Pedro e Marcos Jr., mas os tricolores foram ineficientes na hora de concluir, embora o time tenha jogado de maneira organizada na casa do Tigres. O domínio, no entanto, não foi traduzido em gols e o Fluminense foi para o vestiário com o placar ainda inalterado. Os resultados dos outros jogos exigiam que que o Fluminense fizesse um gol para avançar às semifinais da Taça Guanabara. Mas apesar da superioridade, o time de Abel demonstrou, mais uma vez, a sua dificuldade para criar. A falta de capacidade do Flu em construir jogadas de gol tornou a partida em um espetáculo muito pobre, ainda mais com o Macaé absolutamente cômodo com o empate em Xerém. O técnico Abel Braga tentou colocar sangue novo com as entradas de Robinho, Matheus Alessandro e Dudu, mas o Fluminense seguiu com muitas dificuldades de construção. Aos 43, Ayrton recebeu na entrada da área e tocou para Pedro, que bateu cruzado para Dudu, livre de marcação, empurrar para o gol vazio. FLUMINENSE Júlio César, Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto (Matheus Alessandro), Richard, Jadson, Sornoza (Robinho) e Ayrton Lucas; Marcos Jr. (Dudu) e Pedro. T.: Abel Braga MACAÉ Luis Cetin, Marcelo, Igor João, Admilton (Alex), Luis Felipe; Lucas Gabriel, Charles, Gedeil e Diego Sales (Maranhão); Neto e Pipico. T.: Josué Teixeira Arbitragem: Diego da Silva Lourenço (RJ) Auxiliares: Dibert Pedro Moisés (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) Cartões amarelos: Marcelo, Lucas Gabriel (MAC); Jadson (FLU) Gols: Dudu, aos 43 minutos do segundo tempo, pelo Fluminense.