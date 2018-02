Ituano e Ponte ficam no empate no jogo deste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano e a Ponte Preta ficaram só no empate em 1 a 1 no jogo deste sábado (3), no estádio Novelli Jr., em Itu. A partida foi válida pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Ituano assumiu a vice-liderança do Grupo A, com sete pontos. Já a Ponte Preta também chega a sete pontos e divide o G-2 do Grupo B com o São Paulo, que aparece em primeiro por ter melhor saldo de gols. Os gols foram marcados por Fellipe Cardoso, pela Ponte, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Igor Vinícius, pelo Ituano, aos 20 minutos do segundo tempo. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado de carnaval, às 16h30. O Ituano vai enfrentar o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, enquanto a Ponte Preta recebe o Novorizontino, no Moisés Lucarelli. Red Bull e Bragantino também empatam em 1 a 1 pelo Campeonato Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Red Bull Brasil e Bragantino também ficaram só no empate no jogo da noite deste sábado (3), em 1 a 1, pela quinta rodada do Paulistão. No jogo disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, Claudinho fez o gol pelo Red Bull, enquanto, Matheus marcou e empatou pelo Bragantino. O Red Bull Brasil foi a seis pontos, empatado com o Botafogo-SP na terceira colocação do Grupo D. Já o Bragantino está ma segunda colocação do Grupo A, com sete pontos, mesma pontuação que o Ituano, que tem uma vitória a menos. O Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira (7), contra o São Paulo, às 21h45, no Morumbi, em SP. O Red Bull enfrenta o São Caetano no próximo sábado (10), às 19h.