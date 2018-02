Na Justiça tem muito mau caráter, diz Lula em missa para Marisa Letícia

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na noite deste sábado (3), durante missa em celebração a um ano de falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que na Justiça "há muito mau caráter, gente de má-fé". Ao falar de sua condenação pelo TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Lula afirmou que alguns juízes atuam como "dirigentes partidários". "Vou recorrer com a mesma tranquilidade que sempre tive apostando na Justiça. Mas com a coragem de dizer que dentro da Justiça tem gente muito boa. Mas tem muita gente mau caráter, de má fé. E essas pessoas não merecem ser juízes", atacou. Dizendo-se vítima de injustiça e perseguição, Lula chorou copiosamente ao falar de Marisa Letícia, que, segundo ele, "não foi uma mulher que teve um momento de facilidade em sua vida dura". O ex-presidente afirmou ter certeza que, do céu, ela acompanha o que está acontecendo e dizendo: "não pare. Não se desespere". O petista reafirmou que não respeita sua condenação e disse que os desembargadores do TRF-4 votaram com ódio contra ele. "Se votaram com ódio, votaram contra um homem que tem muita paz. E vou matá-los de ódio justamente por não ter ódio", disse Lula, acrescentando: "Vou vencer. É uma questão de tempo." Dirigentes partidários, parentes e amigos assistiram à missa, celebrada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Durante a celebração, dom Angélico Sândalo Bernardino afirmou que o Brasil vive "sob um golpe parlamentarista" e desejou saúde a Lula, "porque os tempos são terríveis". Hoje aos 72 anos, Lula afirmou que a vantagem para quem fica velho é a perda do medo. "Nada para uma pessoa de 70 anos pode causar medo." Lula disse também que seus advogados sabem de sua vontade de desabafar, mas o detêm. "Essa perseguição que está acontecendo a mim, ao PT, aos movimentos sociais e à esquerda é a razão pela qual luto", afirmou. A cerimônia consumiu pouco mais de uma hora. Além de petistas, os ex-ministros Aldo Rebelo (PSB) e Orlando Silva (PCdoB) assistiram à homilia. O ex-ministro Fernando Haddad leu um trecho bíblico. Ao falar de Marisa Letícia, Lula afirmou que possivelmente ela está em um mundo melhor que estaria aqui, sofrendo perseguição.