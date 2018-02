Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a mais de R$ 50 mi no próximo sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2010 da Mega-Sena sorteado neste sábado (3), em Macapá, em AP. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (7), será de R$ 56 milhões. Os números sorteados foram: 08, 10, 18, 34, 39, 56. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 106 apostas ganhadoras, R$ 33.705,40 Quadra - 4 números acertados - 7.436 apostas ganhadoras, R$ 686,38 QUINA O concurso 4.598 da Quina deste sábado (3) também não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 1,4 milhão. Os números sorteados foram: 05, 22, 40, 45, 64. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 68 apostas ganhadoras, R$ 5.227,25 Terno - 3 números acertados - 4.842 apostas ganhadoras, R$ 110,39 Duque - 2 números acertados - 121.923 apostas ganhadoras, R$ 2,41 TIMEMANIA Duas apostas acertaram o números do concurso 1.140 da Timemania realizado neste sábado (3) e levaram o prêmio máximo de R$ 4.508.124,29, cada um. As dezenas sorteadas foram: 19, 23, 36, 45, 57, 68, 73. O time do coração foi o Nacional/AM. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 100 mil. Veja o rateio: 7 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 4.508.124,29 6 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 6.918,36 5 números acertados - 475 apostas ganhadoras, R$ 520,17 4 números acertados - 7.214 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 60.951 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Nacional/AM - 10.449 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.752 da Dupla Sena realizado neste sábado (3). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 500 mil para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 07, 17, 19, 22, 26, 49. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 11, 13, 21, 22, 24, 41. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras R$ 8.119,82 Quadra - 4 números acertados - 773 apostas ganhadoras R$ 72,02 Terno - 3 números acertados - 14.658 apostas ganhadoras R$ 1,89 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras R$ 2.740,44 Quadra - 4 números acertados - 702 apostas ganhadoras R$ 79,31 Terno - 3 números acertados - 13.269 apostas ganhadoras R$ 2,09 FEDERAL O concurso 05255 da Federal também ocorreu neste sábado (27). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 11209 - R$ 700.000,00 2º bilhete: 21428 - R$ 28.000,00 3º bilhete: 83469 - R$ 26.000,00 4º bilhete: 13847 - R$ 22.000,00 5º bilhete: 26937 - R$ 20.040,00