Eike Batista vira 'youtuber' e lança canal de economia e negócios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Eike Batista, que já foi considerado o homem mais rico do Brasil, agora é 'youtuber'. O vídeo de estreia de seu canal foi publicado na sexta (2) e seria o primeiro de uma série de comentários semanais sobre negócios, economia brasileira e sua trajetória. Batista também abriu uma conta no Instagram, onde postou pela primeira vez no último dia 26, e anunciou que está "de volta" pelo Twitter, onde já tinha um perfil. O vídeo de dois minutos e cinco segundos, intitulado "Você sabia?", mostra o empresário falando sobre oportunidades no setor de petróleo e já teve cerca de 18 mil visualizações. "Vou aproveitar esse canal para toda semana falar de uma surpresa. Tem várias no Brasil. Também vou explicar todos os meus projetos que ficaram de pé, que são legados, e o quanto eles vão promover de riqueza para esse nosso querido Brasil", afirmou. Batista cumpre recolhimento domiciliar à noite, e deve permanecer em casa também em feriados e fins de semana, por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal). O empresário foi preso há cerca de um ano durante a Operação Eficiência, braço da Lava Jato no Rio, e recebeu direito de cumprir prisão domiciliar em abril, após denúncia por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.