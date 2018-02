Tom Brady é eleito o melhor jogador da temporada da NFL

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela terceira vez em sua carreira, Tom Brady foi escolhido como MVP -jogador mais valioso- da temporada de 2017 da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Aos 40 anos, o quarterback teve 40 votos, de 50 possíveis, e se tornou o jogador mais velho a faturar o prêmio, que já havia levado em 2007 e 2010. Apesar de algumas lesões durante a temporada, Brady conduziu o New England Patriots ao Super Bowl, além de acumular 13 vitórias e apenas 3 derrotas ao longo do ano. Em sua conta no Twitter, o Patriots parabenizou o camisa número 12 e aproveitou a postagem para coloca-lo como o maior jogador de todos os tempos..