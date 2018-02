Colisão de trens deixa mortos e feridos na Carolina do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem de passageiros que fazia a rota entre Nova York e Miami, nos EUA, colidiu com uma locomotiva de carga e deixou ao menos dois mortos e 50 feridos neste domingo (4) em Cayce, no Estado da Carolina do Sul. O choque aconteceu às 2h35 da madrugada (6h35 no horário de Brasília). A Amtrak, operadora do trem que seguia para Miami, emitiu comunicado confirmando o acidente e informou que havia ali oito funcionários e cerca de 139 passageiros. Um porta-voz do hospital Lexington Medical Center em West Columbia, na Carolina do Sul, disse à emissora ABC News que recebeu 25 pessoas com ferimentos leves. Outros hospitais também receberam passageiros, mas ainda não confirmaram o número ou o estado deles.