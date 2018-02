Diretor do Barcelona diz que Neymar não tem direito de cobrar algo que não cumpriu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor esportivo do Barcelona Jordi Mestre concedeu entrevistas ao Mundo Deportivo e Sport publicada neste domingo (04) e Neymar foi um dos assuntos comentados pelo dirigente. Para ele, o brasileiro não tem direito de pedir nada ao clube catalão. O atacante acionou o Barcelona na Justiça solicitando o valor de 43 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) relativo à segunda parcela de sua renovação com o clube em 2016, mas que não foi paga por ele ter selado a sua transferência para o PSG no ano seguinte. "Moralmente ele não tem direito de pedir algo que não cumpriu. Eu acredito que se oferecemos condições a ele, era pra que fossem cumpridas. Se não cumpre, não tem porque cobrar. A justiça vai decidir", comentou o dirigente. Jordi Mestre foi questionado ainda se está decepcionado com o brasileiro. "Por esse motivo, sim", respondeu referindo-se à cobrança de Neymar na justiça. O jornalista do Mundo Deportivo, então, questiona se somente por esse motivo o dirigente do Barcelona está decepcionado com o brasileiro. "E pela atitude que tiveram durante a transferência no ano passado", disse. Em entrevista ao também jornal catalão neste domingo, Jordi Mestre afirmou que o pai e Neymar "não foram transparentes". "Ele não falou nada pra gente. Se ele tivesse falado algo, o PSG poderia ter ficado com ele por menos dinheiro e teria nos custado menos dinheiro. O comportamento de Neymar inflacionou o mercado. O dirigente foi questionado sobre o motivo do comportamento do ex-Barcelona. "Ele viu que nunca seria o número um enquanto Messi estiver no Barça e evidentemente só terá um Messi. Ele colocou na cabeça que para ser o número 1 deveria sair do Barcelona e é legítimo que pense assim", explicou. E, afinal, o que sentiu o Barcelona com a saída do Neymar? "Foi um pequeno terremoto, porque desaparecia o tridente e Valverde, que tinha acabado de chegar ficou sem ele. Não enlouquecemos e foi feito um bom trabalho", ressaltou.