SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cleveland Cavaliers sofreu na noite deste sábado (3) a sua sexta derrota nos últimos dez jogos ao perder para o Houston Rockets, por 120 a 88, pela temporada regular da NBA. O revés por 32 pontos de diferença enfureceu o ala LeBron James, que pediu que os jogos dos Cavs não sejam mais televisionados para os Estados Unidos. A franquia de Cleveland perdeu as últimas oito partidas que foram transmitidas para todo o território do país, com diferença média de 18 pontos por jogo, de acordo com as estatísticas da ESPN Stats & Info. "Eu não tenho palavras. Eles [da TV nacional] deveriam tirar nossos jogos pelo resto da temporada. Nós não estamos jogando bem e temos as nossas b... chutadas toda vez que jogamos em TV nacional. Eu perdi as palavras", disse LeBron, que marcou apenas 11 pontos na derrota para os Rockets. "Nesta temporada, nós não jogamos bem em nenhum jogo. Eu trabalho todos os dias. Sou o primeiro a chegar nos treinos e um dos últimos a sair. Eu faço a minha parte. Eu controlo o que eu posso controlar", afirmou o jogador. Cotado antes do início da temporada como o grande rival do Golden State Warriors na luta pelo título da NBA, os Cavaliers ocupam hoje a terceira colocação da Conferência Leste, atrás de Boston Celtics e Toronto Raptors. O próximo jogo da equipe acontece na terça-feira (6), contra o Orlando Magic, fora de casa.