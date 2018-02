Ruas são bloqueadas nas imediações do Couto Pereira para o Atletiba

(foto: Reprodução Youtube)

Para evitar confusão e garantir a alegria dos torcedores do Atlético Paranaense e do Coritiba neste domingo, 4, quando ocorre o primeiro clássico do ano, a Polícia Militar reforça o policiamento em toda a cidade, principalmente nas imediações do Estádio do Couto Pereira, no Alto da XV, onde ocorrerá a disputa logo mais a partir das 17 horas.

Desde o meio dias, estão bloqueadas 10 ruas nas proximidades do estádio. A chegada, saída e movimentação das torcidas será acompanhadas de perto pelas equipes policiais. A torcida atleticana pode circular pelos terminais de ônibus e estações tubo até às 13 horas. Já a torcida coxa-branca poderá usar o transporte coletivo a partir das 14 horas.

A Polícia Militar vai ‘escoltar a pé’ a torcida visitante, no caso, do Atlético, que deve se reunir na Praça Afonso Botelho e seguir para o Couto Pereira às 14 horas.