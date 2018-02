Lyoto vence Anders com decisão polêmica e desafia Bisping

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apoio da torcida paraense, o lutador brasileiro Lyoto Machida venceu o americano Eryk Anders na luta principal do UFC, que aconteceu na madrugada deste domingo (4) no ginásio do Mangueirinha. Após a vitória, Lyoto desafiou Michael Bisping, ex-dono do título dos médios, até 84 kg. Lyoto não vencia uma luta desde de dezembro de 2014, quando nocauteou CB Dollaway. Em suas próximas lutas foram três derrotas em sequência, que foi quebrado na vitória apertada contra o americano. O combate começou com Lyoto tomando a iniciativa do ataque usando a postura clássica do caratê, com chutes baixos e socos rápidos. No round seguinte, teve menos êxito. Anders pareceu começar a gostar da luta e levou perigo em suas investidas. Logo no início do terceiro assalto, Lyoto sofreu um corte profundo na testa que o deixou com a visão prejudicada, o ex-campeão passou a girar mais pelo octógono para escolher os golpes certos na hora de entrar no raio de ação do americano. No quarto round, Lyoto foi ao chão por conta de um soco do americano. Apoiado pela torcida, se levantou rapidamente, mas a superioridade de Anders ficou nítida. Já no último round, os lutadores tinha menos movimentação por estarem cansados. Lyoto assusto a torcida após tentar dar um chute rodado que o levou a queda. O brasileiro se levantou rapidamente. Lyoto venceu o luta por decisão dividida entre os juízes, o que deixou Anders inconformado.