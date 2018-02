"Ia para o quarto chorar", conta mãe de Gabigol sobre má fase do filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca de uma recuperação no futebol, Gabigol voltou deixou a Europa e voltou ao Brasil, como atleta do Santos. A falta de sucesso no Velho Continente não só afetava o próprio jogador, mas a família toda. A mãe do atacante contou que chorava escondido. "Felicidade é tudo. E meus filhos estando felizes, eu estou. Quando ele chegava eu abraçava, beijava, fazia aquela comida para amenizar um pouco. Mas quando ele não via, ia para o quarto chorar um pouco", disse Lindalva Barbosa de Lima, mãe de Gabigol, em entrevista ao Esporte Espetacular, da "TV Globo". Formado no Santos, o atacante se destacou com as conquistas das edições de 2015 e 2016 do Campeonato Paulista e foi vendido para a Inter de Milão pelo valor de 29,5 milhões de euros, mas teve dificuldades de se firmar. Depois de apenas 10 jogos, foi emprestado para o Benfica em 2017, clube no qual também pouco atuou. O Santos pagará 1,7 milhão de euros (R$ 6,6 milhões) por um ano de empréstimo de Gabigol. Dividido em 12 meses, o valor é o equivalente a 141 mil euros (R$ 554 mil) por mês. Além disso, o clube paulista pagará mais R$ 50 mil em CLT (Consolidações das Leis Trabalhistas) ao jogador. Desta forma, Gabigol custará ao Santos cerca de R$ 600 mil mensais por uma temporada. O restante do ordenado do atacante na Itália foi discutido e acertado entre o estafe do atleta e a Inter de Milão. O clube paulista alega que não se envolverá no fluxo financeiro entre o jogador e os italianos.