Jogador de 15 anos morre durante partida na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jogador de apenas 15 anos morreu na Espanha durante uma partida do seu clube, o U.D Alzira, no sábado (03). Nacho Barberà sofreu um mal súbito, de acordo com informação da agência EFE. "O U.D Alzira está de luto. Morreu durante uma partida em Ontinyent, o jogador Nacho Barberá", publicou o clube em seu Twitter. As categorias de base do clube jogariam neste domingo, com a morte do atleta, os duelos foram suspensos. O Barcelona mandou uma mensagem sobre o assunto ao clube espanhol. "O Barcelona presta condolências à família e ao U.D Alzira pela perda de Nacho Barberà. Descanse em paz", escreveu o clube catalão.