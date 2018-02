Zidane foge de polêmica por substituir CR7 contra o Levante

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) O Real Madrid voltou a tropeçar diante do Levante, desta vez por 2 a 2, no último sábado. O descontentamento vai além do fraco desempenho do time na partida e na temporada. Logo após marcar o segundo gol com Isco, Zidane sacou Cristiano Ronaldo e colocou Asensio. Não demorou muito para o adversário empatar a partida. O treinador foi questionado pela imprensa por conta da substituição. Após a partida, Zidane justificou a troca para ganhar em força com a entrada de Asensio. "Eu o substituí porque queria colocar um jogador e botar um pouco mais de força no meio de campo, defendendo com Asensio e Benzema. Com Lucas (Vázquez), mudamos outra vezes e é isto. Tinha que mudar e mudei", afirmou. Cristiano Ronaldo deixou o campo aos 37 do segundo tempo e não demonstrou insatisfação com a substituição. Já no banco, mostrou-se irritado e pediu a um cinegrafista que 'filmasse a partida' em vez de colocá-lo em foco. "Estamos chateados com o resultado que estava a nosso favor, e não conseguimos a vitória. Temos um jogo semana que vem e logo depois a Liga dos Campeões", declarou Zidane. O tropeço pode fazer o Real Madrid ficar ainda mais distante do Barcelona. Caso vença o dérbi da Catalunha contra o Espanyol, os Blaugranas abrirão 21 pontos de diferença.