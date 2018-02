Del Toro vence prêmio pelo filme 'A Forma da Água'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Del Toro ganhou o prêmio de melhor cineasta de 2017 do Sindicatos dos Diretores de Cinema e Televisão (DGA, sigla em inglês), neste sábado (3), pelo filme “A Forma da Água”. O prêmio aumenta a possibilidade de Del Toro e o filme vencer o Oscar, que acontecerá em março. Jordan Peele também venceu como melhor estreante com o filme de terror “Corra!”, que tem quatro indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme e de melhor diretor. Normalmente os vencedores do DGA conseguem conquistar o prêmio de melhor diretor no Oscar e até mesmo de melhor filme. As chances de "A Forma da Água" no Oscar também foram impulsionadas no mês passado, quando o Sindicato dos Produtores o apontou como o melhor filme do ano. O filme disputa 13 indicações, o maior número entre os filmes de 2017.